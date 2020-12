Olivier Létang au LOSC, retour au premier plan

Dix mois après son départ forcé du Stade rennais, Olivier Létang a enfilé son nouveau costume de président du LOSC au cœur d'une semaine agitée dans les coulisses du club nordiste. L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, qu'il va retrouver ce dimanche soir à Pierre-Mauroy pour sa grande première avec Lille, débarque dans le Nord avec son expérience et sa réputation. Et sans doute aussi une certaine ambition.

Du temps à Létang

La carrière d'Olivier Létang dans le football est décidément faite de symboles et de clins d'œil. Le plus beau étant peut-être d'avoir réussi à chiper la Coupe de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, son ancien club, un soir d'avril 2019 pour ramener un trophée attendu depuis près d'un demi-siècle au Stade rennais. Une autre histoire, une autre époque. Car ce dimanche, le dirigeant de 48 ans va vivre son premier match en tant que président directeur général du LOSC (contre le PSG, tiens, tiens) plus de dix mois après avoir été poussé dehors par le SRFC, à la surprise générale, le 7 février dernier, soit trois jours après une dernière rencontre dans son costume rouge et noir... au stade Pierre-Mauroy (pour une défaite de Rennes 1-0). Des heureux hasards puis les faits : Lille a vécu une semaine agitée en coulisses, changeant de propriétaire à la suite de la vente (forcée) du club par Gérard Lopez à la société Callisto, filiale du fonds d'investissement Merlyn Partner, et accueillant au passage un nouveau président avec le Sarthois. Place au rebond, donc, pour Olivier Létang, un dirigeant souvent jugé très compétent mais aussi parfois clivant. Cap au Nord.Après son départ aussi soudain que brutal du Stade rennais, il était question pour Olivier Létang de prendre le temps. L'ancien milieu de terrain le savait, il allait bien finir par retrouver un projet à incarner. Et il n'a pas manqué de propositions pendant ces dix mois passés loin de la lumière offerte par un travail quotidien au sein d'un club. Il faut dire qu'un peu d'ombre n'est parfois pas si désagréable, surtout quand elle n'empêche pas de multiplier les rendez-vous et les contacts. Son nom est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises dans la presse pendant l'été : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com