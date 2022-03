Olivier Giroud, statut de sir

Pour la première fois depuis l'Euro, Olivier Giroud, rappelé pour pallier le forfait de Karim Benzema, est de retour à Clairefontaine. Problème : à en croire Didier Deschamps, de passage en conférence de presse lundi, imaginer voir les deux attaquants dans la même pièce s'apparente de plus en plus à une utopie. La raison ? Un sac de nœuds que le sélectionneur range sous une histoire de "statuts".

Il suffit de suivre les entrées et les sorties au musée Grévin pour s'en rendre compte : les statues et les statuts sont deux mots aussi proches orthographiquement que symboliquement. Quand la réplique de Cyril Lignac faisait son apparition mi-janvier dans la collection parisienne, pour entériner encore peu plus le concept dusi cher aux Français et aux téléspectateurs de M6, celle de Vladimir Poutine, elle, était démembrée quelques semaines plus tard, pour les raisons que vous connaissez. Certains parleront de culture de l'instant, d'autres avanceront pragmatiquement que les murs d'un musée ne sont pas toujours extensibles, mais les plus fins observateurs reconnaîtront que ces allées et venues sont seulement calquées sur les aléas du temps et de la société. C'est comme ça, et c'est aussi valable pour le football de sélection. Olivier Giroud et Karim Benzema en sont la preuve vivante.Dans cette grande exposition qu'est l'équipe de France, les places sont tout aussi chères et, depuis que le Lyonnais et le Savoyard fréquentent la maison bleue, c'est le même jeu de chaises musicales qui s'y dispute . Certes, les deuxont bien partagé 19 sélections et la bagatelle de 598 minutes communes, mais leurs histoires internationales respectives s'écrivent en miroir. Olivier Giroud s'est ainsi taillé son costume den°1 de la génération Deschamps pile au moment où le Madrilène en a été banni pour des affaires extra-sportives, avant que le premier ne rentre dans le rang dès le retour acté du second, à la veille de l'Euro. Au mieux, les deux se sont effleurés, le temps d'une tape dans la main pour un remplacement, le champion du monde ayant systématiquement pris la suite de Benzema, dont deux fois sur blessures*, lors de ses rares apparitions estivales. Rebelote cette semaine pour la rentrée 2022 des Bleus : il a fallu attendre le forfait du bourreau du PSG pour voir le Milanais de 35 ans être enfin rappelé par Didier Deschamps . Une convocation que ce dernier avoue être