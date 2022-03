Olivier Giroud, la course à l'histoire

Revenu chez les Bleus pour la première fois depuis l'Euro, Olivier Giroud a su profiter de la parenthèse internationale pour inscrire deux nouveaux buts et construire de nouveaux arguments pour les défenseurs de sa cause. Mais en juin, qu'en fera Didier Deschamps ?

Il y a eu d'un côté un Kylian Mbappé déchaîné , qui a enchaîné les crochets, les courses et les coups de griffes (12 tirs tentés et une implication sur les cinq buts, entre autres) avec ses jambes de feu, si bien qu'il en a fait tomber les bras d'Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Passé en conférence de presse après la claque reçue par les siens (5-0) mardi soir , le loup d'Humbeek a ainsi formulé la chose : "" Puis, il y a eu de l'autre côté un autre homme, d'un autre style, dont l'histoire est connue et reconnue. Une fois encore, Olivier Giroud avait été envoyé sur le palier. Une fois encore, l'attaquant de 35 ans, qui a profité du forfait de Karim Benzema pour revenir gober des minutes à l'avant d'un bateau français avec lequel il ne pensait plus prendre la mer, a défoncé la porte.Titulaire face à la Côte d'Ivoire vendredi dernier, le buteur du Milan était déjà allé planter, mais avait également étalé tout ce qu'il pouvait encore apporter aux Bleus dans le petit jeu entre les lignes ou sur les sorties de balle, quelque soit le schéma dessiné par Didier Deschamps. Mardi soir, Giroud, cette fois aligné aux côtés d'un Mbappé avec qui rien n'avait été simple lors du dernier Euro, a évidemment recommencé et est notamment venu conclure un superbe mouvement collectif à la 35minute de jeu avant de tomber dans les bras de son pote Antoine Griezmann. Mieux : ce voyage à Lille a permis de mesurer de nouveau la cote de popularité du natif de Chambéry, dont le nom a, par exemple, été scandé dans la foulée d'une reprise envoyée au-dessus suite à un poteau touché par Lucas Digne en seconde période. Et voilà ce qu'en a dit Didier Deschamps : "