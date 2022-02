Olivier Giroud, l'histoire sans fin

Auteur d'un doublé salvateur lors du derby de Milan ce samedi, Olivier Giroud raconte toujours la même histoire. Un récit de résistance et d'extraordinaire résilience, qu'on ne se lassera jamais d'entendre.

On prend le même, et on recommence

Dans une réalité alternative, Olivier Giroud n'a peut-être plus grand-chose à voir avec le foot de haut niveau. À 35 ans, on aurait pu l'imaginer s'offrir une retraite dorée dans un club chinois ou saoudien. Ou alors, choisir de prendre quelques billets, en balançant des poncifs footballistiques comme consultant sur un plateau TV. Mais dans notre ligne temporelle, Olivier Giroud joue encore à l'AC Milan, où il officie comme substitut de Zlatan Ibrahimović. Ce qui ne l'empêche pas de voler périodiquement la vedette au géant suédois. Illustration ce samedi soir, lors du derby de Milan. Longtemps paralysé par un axe centralimpérial, le Français a inscrit deux purs buts d'avant-centre en quatre minutes, pour permettre finalement aude l'emporter (1-2).En vérité, ce sont toujours les mêmes choses que raconte Olivier Giroud, aux esprits obtus qui refusent d'entendre sa version de l'histoire. D'abord, que la technique, la vraie, ne trouve pas son essence dans un enchaînement cosmétique de passements de jambes ou de crochets courts. La pesanteur de son grand corps a souvent laissé croire aux profanes que l'ex-Montpelliérain n'avait qu'une adresse limitée balle au pied. C'est faire abstraction de la finesse évidente de ses déviations, de la délicatesse de son jeu en une touche et de son adresse instinctive dans la surface de réparation. Son deuxième but de la soirée face auxest un modèle du genre : servi par Davide Calabria dans le coin droit de la surface, le Français a mystifié Stefan de Vrij d'un modèle de contrôle orienté, avant de battre Handanovič d'un plat du pied placé. Quant à sa première réalisation, elle atteste peut-être plus encore des qualités pas toujours tape-à-l'œil de Giroud : longtemps très esseulé ce samedi, l'ancienn'a jamais lâché son bout de gras. Et a fini par trouver la faille, en déviant un tir manqué de Brahim Diaz dans les filets adverses.Un pion de neuf à l'ancienne, évidemment. Soit un profil qui se fait toujours rarissime en équipe de France, alors que Didier Deschamps a dernièrement choisi d'écarter Giroud du groupe Bleu. Le néo-a encaissé, mais il n'a rien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com