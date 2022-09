Olivier Giroud au Qatar : Le boycott impossible ?

Revenu en Bleu en l'absence de Karim Benzema, après avoir été snobé sur quatre des cinq derniers rassemblements, Olivier Giroud a largement saisi l'opportunité que Didier Deschamps lui a offerte ce jeudi soir contre l'Autriche (2-0) : un but, une passe dé et un rôle joué à la perfection aux avant-postes. La Coupe du monde est dans deux mois, mais cela suffira-t-il à convaincre le sélectionneur ?

À deux buts de Thierry Henry

Peu de choses en Europe ne doivent valoir l'amour de San Siro, certes. Mais cela avait dû manquer à Olivier Giroud, depuis un an et trois mois, de sentir ce stade de France bouillant, scandant son patronyme à l'unisson. La dernière fois, c'était en juin 2021, alors que la grande tige de Chambéry signait un doublait face à la Bulgarie , à quelques jours d'un Euro où il ne grattera que 40 minutes de jeu en quatre parties. Depuis, le Français a découvert la Serie A, y a fait un carnage du haut de ses 35 berges , et a soulevé le scudetto. En équipe de France, pourtant, son statut a continué de glisser vers la case de ceux dont Didier Deschamps ne sait pas vraiment quoi faire.Car entre juin 2021 et cet été, lea quasiment disparu de la circulation sur le plan international, n'ayant mis les pieds à Clairefontaine qu'une seule fois sur les cinq rassemblements qu'ont eu les Bleus. Son unique fenêtre de tir ? Deux amicaux face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud, où il a régalé les publics du Vélodrome et de Pierre-Mauroy, avec un pion à chaque fois . Pourtant, la Dèche lui avait encore préféré Wissam Ben Yedder, trois mois plus tard, et l'avait laissé cogiter en Lombardie . Jeudi dernier, le sélectionneur a confirmé qu'il ne faisait appel à la tour de contrôle du Milan que quand un certain Karim Benzema - avec qui la cohabitation semble compliquée - était indisposé , mais qu'importe : comme d'habitude, l'avant-centre a croqué sa chance à pleine dents, avec ce qu'il sait faire.78 minutes durant, le champion de France 2012 a rappelé ce qui faisait sa force sous la tunique nationale, face aux coéquipiers de David Alaba : ce rôle de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com