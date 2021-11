Olivier Galle : "J'ai mis 8-0 à Dembélé, depuis il ne veut plus jouer avec moi"

Ambassadeur Football Manager en France, Olivier Galle est un véritable gourou de la tactique. Friand de casse-têtes et de (très) longues parties, il offre son expérience à sa communauté qui n'a plus qu'à télécharger les stratégies gagnantes. Un peu comme si Johan Cruyff avait fait des tutos YouTube. Pour vous faire briller sur FM 2022, il explique en profondeur ses méthodes.

"Régulièrement, j'essaie des tactiques marrantes comme le WM de Johan Cruyff, mais ça reste

C'est souvent dans des parties très avancées que j'ai compris comment le moteur du jeu fonctionnait pour trouver le bon équilibre, mettre les bons rôles, les bonnes consignes. Ça peut venir de plusieurs raisons, comme plusieurs joueurs que je veux aligner à tout prix. Pendant longtemps, j'avais une attaque à un ou à deux et je m'étais retrouvé à cinq attaquants de classe mondiale qui pouvaient tous avoir le Ballon d'or. Il fallait que je me démerde pour tous les avoir sur le terrain. Finalement, j'avais deux buteurs dans l'axe, deux plus en retrait sur les ailes et un dix en pointe basse. Il faut réussir à trouver les profils pour compenser derrière pour ne pas prendre plus de buts derrière et fournir les ballons aux attaquants aussi. Je fonctionne beaucoup par essai-erreur pour trouver mes tactiques, par combinaison de rôles.Franchement, ce n'est pas loin. Enfin seulement sur le pur aspect tactique, parce que pour tout le reste, c'est incomparable. Mais sur, il y a plus de données pour tout analyser. Comme un graphique de domination de la rencontre par section de cinq minutes. Avoir un œil facilement là-dessus pour comprendre le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus simple et ça se rapproche de ce qu'un entraîneur peut avoir sous la main. Et ça vient du fait que pas mal d'éléments dans le jeu naissent à la suite des entretiens qu'on a régulièrement avec des entraîneurs, des membres du staff qui nous disent comment ils travaillent.