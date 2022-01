Olivier El Khoury : "Je suis fier de ce patrimoine de banquettes pourries en Belgique"

Bien camouflé derrière son pseudonyme @Bench_Guru sur Instagram, Olivier El Khoury est un amoureux de l'ES Boninne, son club depuis bientôt trois décennies, évoluant dans la plus basse division belge. Depuis quelques mois, ce libraire s'est découvert un nouveau passe-temps : photographier les bancs des équipes qu'il affronte, tous plus mal en point les uns que les autres. Entretien avec un mec qui préfère être remplaçant que sur le terrain.

Ça fait 27 ans que je joue dans le même club, à Boninne, en quatrième provinciale belge, soit le plus bas niveau référencé. Il y a 2-3 ans, on s'est retrouvés à jouer une montée pour la première fois et j'ai commencé à être sur le banc. Je me suis dit :Je jouais toujours nonante minutes avant, donc c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les banquettes et que je me suis rendu compte de leur état, à la fois charmant et désolant. Elles sont quasiment toutes en ruines et beaucoup de cahutes sont toutes pourries. Alors, j'ai décidé de les prendre en photo et de lancer ce compte pour faire marrer mes potes du foot. Ça part de là.C'est fatalement le banc de mon propre club. Sans doute celui que je connais depuis des années, celui avec lequel j'ai presque une histoire d'amour. Mais une fois, je suis allé voir mon frangin jouer dans une autre région et il jouait sur un terrain qui n'avait même pas les bonnes dimensions, les lignes étaient tracées n'importe comment et la banquette se résumait à un vieux banc le long du terrain sans cahute pour le protéger. C'est un banc qui m'a marqué même si je n'ai jamais posé mon cul dessus - Dieu merci d'ailleurs.