Olivier Boscagli avant Ajax-PSV : "En France, j'étais dans ma zone de confort"

Titulaire indiscutable dans la charnière centrale du PSV Eindhoven depuis le début de la saison, Olivier Boscagli monte en puissance après une première année plus compliquée. À 23 ans, l'ancien Niçois veut désormais capitaliser sur ce bon cycle et donner une autre tournure à une carrière qui a mis un peu de temps à démarrer. Pourquoi pas en sortant une masterclass, ce dimanche, lors du choc entre l'Ajax, leader, et sa formation qui n'a qu'une unité de retard.

"Petit, tu en rêves d'abord et cela se transforme en objectif lorsque tu signes pro. C'est ce genre de match qui permet de voir quel est ton vrai niveau."

Peut-être pas un Ajax-PSV, car je dois admettre que je ne regardais pas ce championnat quand j'étais petit. Mais jouer un match de ce niveau, oui. Petit, tu en rêves d'abord et cela se transforme en objectif lorsque tu signes pro. C'est ce genre de match qui permet de voir quel est ton vrai niveau. Dans ma tête, je connaissais mes qualités et je savais que je pouvais prétendre à jouer ce type de match un jour, même quand cela ne se passait pas comme je le voulais à Nice. Ces moments difficiles, au lieu de me ralentir, ils m'ont forgé.Il faudrait lui poser la question, mais de toute façon, c'était lui le coach, et je devais accepter ses choix. Les quelques fois où l'on a discuté, il me disait que j'étais un bon joueur, mais qu'il y avait du monde devant moi. À l'époque, c'était Dante, Malang Sarr ou Christophe Hérelle qui jouaient. Peut-être que mon style de jeu lui plaisait moins, que je prenais trop de risques à son goût... Je savais que j'allais partir un jour du club, donc non, ça n'a pas été si dur que ça. Quand j'ai été prêté à Nîmes en Ligue 2, ça m'a montré comment cela pouvait fonctionner ailleurs. Ce qui a été dur, c'était davantage de quitter la France et d'arriver dans un nouveau pays avec une nouvelle langue. Aujourd'hui, je comprends lorsqu'on me parle doucement et j'arrive plus ou moins à me faire comprendre. Mais quand je vois Jules Koundé, qui a quitté la France pour