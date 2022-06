Oliver Neuville : "Même si on a tout perdu en 2002, c'est ma meilleure saison"

En 2002, le Bayer Leverkusen lutte pour le titre en Bundesliga, mais se fait coiffer au poteau lors de la dernière journée par le Borussia Dortmund. En 2002, le Bayer échoue en finale de Coupe d'Allemagne face à Schalke 04. En 2002, le club se hisse en finale de la Ligue des champions, mais tombe face au grand Real Madrid. Cette lose terrible vaudra au club les surnoms de Neverkusen ou VizeKusen, moquant sa deuxième place sur tous les tableaux. Désormais adjoint au Borussia Mönchengladbach où il traduit notamment les consignes en français à Alassane Pléa et Marcus Thuram, l'ex-buteur allemand Oliver Neuville revient sur cette maudite fin de saison, vingt ans après et avec une certaine tendresse. Entretien avec un homme qui a tout perdu, en 2002, même une finale de Coupe du monde face au Brésil.

"Je dois bien le reconnaître : Zidane fait un geste technique extraordinaire.

Non pas du tout ! Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid est en finale depuis. Ce club est incroyable, mais nous, on aurait mérité de les battre. J'ai revu le match l'année dernière, car il était repassé à la télé allemande. On était supérieurs. On avait passé toute la deuxième mi-temps dans leur camp. C'est d'autant plus rageant d'avoir perdu.Oui, c'est vrai ! Liverpool a beaucoup pressé, mais ils sont tombés sur un grand gardien. Courtois a arrêté des ballons exceptionnels ! Vingt ans en arrière, c'était la même chose. César s'était blessé pendant le match, et le jeune Casillas était entré. On avait eu un paquet d'occasions, mais il était dessus à chaque fois.Non, je ne crois pas. En fait, pour Leverkusen, c'était déjà une saison extraordinaire. Au début de saison, personne n'aurait parié sur nous et d'ailleurs on ne méritait pas de perdre cette finale contre Madrid. Ils ont gagné parce qu'ils ont été plus efficaces. Pas parce qu'ils étaient meilleurs. Pas parce qu'on avait la pression, ça non.