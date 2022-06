Oleksandr Petrakov, soldat de l'été

Ce dimanche, l'Ukraine défie le pays de Galles à Cardiff dans l'espoir d'arracher son ticket pour la prochaine Coupe du monde. Une finale estivale que la Zbirna abordera en s'appuyant sur son guide improvisé, Oleksandr Petrakov. Sélectionneur aussi discret qu'inattendu, le sexagénaire pourrait en effet réaliser l'un des plus grands exploits sportifs de la nation dans un contexte fort en symbolique.

L'anonyme célèbre

Les bras en l'air, un instant de silence avant un cri de joie. L'image d'Oleksandr Petrakov, célébrant le succès des siens face à l'Écosse mercredi dernier à Hampden Park (1-3) , a marqué la qualification de l'Ukraine pour la finale de barrages de la Coupe du monde 2022. La première étape de l'objectif historique visé par le sélectionneur de 64 ans, investi d'une mission tout aussi sportive que politique.Il faut dire que c'est en invité surprise qu'Oleksandr Petrakov a débarqué sur le banc des Jaunes, au mois d'août 2021. Au sortir d'un Euro pourtant réussi (quarts de finale), Andriy Shevchenko n'a effectivement pas souhaité poursuivre l'aventure et a laissé le navire à son aîné, alors illustre inconnu. Après une carrière de défenseur dans de modestes clubs des deuxième et troisième échelons soviétiques, Oleksandr s'est lancé dans un périple d'éducateur. D'abord au centre de formation du Dynamo Kiev (2002-2011), puis au sein des équipes nationales de jeunes à partir de 2012. À la tête de toutes les catégories en Ukraine (U16, U17, U18, U19, U20), le formateur s'est dès lors bâti une solide réputation dans le cercle fermé local, fort de plus de dix ans d'expérience, d'une victoire au Mondial des moins de 20 ans en 2019 et de l'émergence d'éléments talentueux tels qu'Andriy Lunin ou Vitalii Mykolenko.Moins clinquant que le nom de "Sheva", "Oleks" s'est donc vu investi d'une mission dans un relatif anonymat : emmener laau Qatar. Tout cela avant, malheureusement, le début de l'invasion russe. Un drame humain terrible, venu rappeler à l'Ukraine comme à la Russie un douloureux passé et reléguer le football en arrière-plan des priorités. Dans son souffle, le conflit armé a ainsi entraîné des milliers de vies innocentes et forcé le sport à adopter ce mode de vie macabre. Resté à Kiev aux côtés de sa femme Irina et refusant de quitter sa ville malgré les bombardements, Oleksandr Petrakov n'a pas échappé aux affres de la guerre. Au point d'offrir ses services aux forces Lire la suite de l'article sur SoFoot.com