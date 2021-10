information fournie par So Foot • 20/10/2021 à 14:00

Ole Gunnar Solskjær, baby-face loser ?

Pour retrouver les sommets, les dirigeants de Manchester United ont donné à Ole Gunnar Solskjær ce que tout le monde aurait rêvé d'avoir : un effectif de déglingo. Mais même avec tous ses nouveaux joujoux, le Norvégien ne propose aucun projet de jeu. À tel point qu'une nouvelle déconvenue ce mercredi soir face à l'Atalanta ne relèverait même pas de la surprise.

Pogba pointe le manque d'harmonie

À quoi bon avoir une Ferrari entre les mains si l'on ne sait pas la conduire ? Voilà grosso modo le genre de vanne qu'essuie ces dernières semaines Ole Gunnar Solskjær, qui serait incapable de faire fonctionner un bolide qui a pourtant été largementcet été. Les faits sont là : en quelques mois, le natif de Kristiansund est passé de pilote de karting (on parle tout de même d'un beau karting) à pilote de F1 après les recrutements de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane. Un changement colossal qui a sans doute donné dans un premier temps le sourire à Solskjær. Encore faut-il trouver la formule parfaite quand son effectif regorge de talent. Si les plus grands tacticiens ont une idée précise de la façon dont ils souhaitent voir jouer leur équipe avant même de prendre un groupe en main, le Norvégien de 48 ans semble baser ses choix sur l'unique critère de la forme de ses joueurs. Dès lors, rien d'étonnant de le voir donner de lourdes responsabilités à Fred dans l'entrejeu à la suite de belles performances, avant de l'écarter totalement de la circulation dès la première copie brouillonne rendue., a assuré un Gary Neville dépité au terme de la défaite de son club de cœur face à Aston Villa en septembre dernier, avant d'en rajouter une couche.Pas d'identité de jeu, aucune cohésion d'équipe, des critiques constamment avancées au moment d'évoquer les performances de Manchester depuis de nombreux mois. Abattu après la défaite à Leicester la semaine dernière (4-2), Paul Pogba a notamment pointé ce manque d'harmonie collective au micro des médias britanniques :