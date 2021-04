Ole Gunnar Solskjær et José Mourinho, des copies conformes ?

Successeur de José Mourinho sur le banc de Manchester United en décembre 2018, Ole Gunnar Solskjær semble réussir progressivement son pari là où son prédécesseur avait échoué. Mais les armes utilisées par le Norvégien ne paraissent pas si différentes de celles du Portugais, finalement. Retour sur les points communs et les statistiques partagées par les deux entraîneurs, avant le déplacement des Red Devils à Tottenham pour le compte de la 31e journée de Premier League.

Oh miroir, dis-moi qui est le plus beau !

140. Ce samedi, Ole Gunnar Solskjær dirigera Manchester United pour la 140fois depuis son arrivée. Fou, comme le temps passe vite. Hier encore, le Norvégien avait 45 ans et caressait le temps en attendant une opportunité. Prêt à se lancer dans des projets toujours en l'air et à fonder tant d'espoirs pas encore envolés, l'ancien avant-centre s'est lancé dans le grand bain en décembre 2018 en répondant aux sirènes du club pour lequel il avait marqué tant de buts avant de raccrocher les crampons. Enjoué comme un gamin, le jeune entraîneur à la faible expérience prenait alors la suite d'un certain José Mourinho.Un Mourinho qui, de son côté, fermait son chapitre avec lesau bout de deux saisons et demie plutôt décevantes au regard de son parcours XXLn avant de relever le défi Tottenham quelques mois plus tard. Lorsqu'il était aux manettes de MU, le Portugais s'est assis à 144 reprises sur le banc (en comptant également celles où, suspendu, il squattait les tribunes). À l'heure où les'apprête à retrouver son successeur avec lespour le compte de la 31journée de Premier League, les bilans mancuniens des deux coachs - qui diffèrent de quatre rencontres, au total - peuvent donc être comparés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se ressemblent dans les chiffres.Au niveau des statistiques, toutes compétitions confondues, le calque est en effet presque parfait et offre un miroir assez hallucinant : 58% de victoires et 22% de nuls pour Mourinho, 57% de succès et 22% de partage des points pour Solskjær. Concernant les tremblements de filet, la donne est un tout petit peu différente : 1,74 but marqué par match contre 0,90 encaissé pour le premier, 1,86 réalisation inscrite par rencontre contre 1,02 concédée pour le second. En apparence, la formation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com