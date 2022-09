OL : tout est devenu flou

Cet été, l'OL a annoncé l'arrivée du milliardaire américain John Textor comme futur propriétaire du club, le maintien d'un Peter Bosz en échec total sur sa première saison et les retours des enfants du pays, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Un été de paris et de promesses qui, deux mois plus tard, ne se confirment pas et ont finalement entretenus un flou ambiant à tous les étages du club. En interne, Textor cherche toujours des fonds et les dirigeants se sont manqués sur le mercato. Bosz est plus que jamais sur la sellette tandis que les cadres lyonnais réalisent un début de saison en demi-teinte. Rien de rassurant avant d'affronter le PSG, ce dimanche soir.

Peter Bosz le bad gone

Le 21 juin dernier, une nouvelle ère devait débuter à l'OL. Présenté en grande pompe par Jean-Michel Aulas, John Textor était intronisé comme le futur nouveau propriétaire de l'OL. Le milliardaire américain, qui détient Botafogo (Brésil), Molenbeek (Belgique) et 40% du capital du club anglais de Crystal Palace, semblait être la poule aux œufs d'or tant cherché par Jean-Michel Aulas. Sur le papier, l'homme d'affaire a de l'expérience et surtout des fonds à disposition, l'association parfaite en somme. Il débarque donc en conférence de presse en homme désiré en en profite pour faire son one-man show. Le gendre idéal séduit Jean-Michel Aulas en lui laissant les commandes du club :. Il charme aussi les supporters lorsqu'il évoque ses objectifs sportifs, ramenant tous les Gones aux souvenirs de la décennie 2000.Pour couronner le tout, John Textor promet du flouze, beaucoup et très rapidement. Sauf qu'à moins de quinze jours de la date butoir de la finalisation du processus de vente fixée au 30 septembre, le candidat au rachat du club serait encore en recherche de fonds, a annoncé. Il fouillerait dans son carnet de contacts pour trouver des sommes s'élevant à quelques dizaines de millions d'euros afin de convaincre, rapporte le quotidien français. Il se murmure que John Textor devrait tout de même s'en sortir à l'arrache et il assistera d'ailleurs à son premier match au Parc OL, ce dimanche soir face au Paris-Saint Germain.Espérons pour lui qu'il assiste à un meilleur spectacle que ce qu'ont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com