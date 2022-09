OL-PSG : Pour raviver la flamme

Christophe Galtier peut dormir tranquille : il a plus d'un mois de marge avant de retrouver Tjaronn Chery, Mohammad Abu Fani, Omer Atzili ou Frantzdy Pierrot en Ligue des champions. Car ce mercredi au stade Sammy-Ofer d'Haïfa, ces quatre hommes et leurs coéquipiers du Maccabi ont bougé, du moins pendant 30 minutes, son PSG. Un PSG que seul Monaco (1-1) a tenu en échec cette saison ; un PSG qui a depuis août distribué les baffes (face à Nantes deux fois, Montpellier, mais aussi à Gabriel-Montpied ou Pierre-Mauroy) ; un PSG qui a réussi son premier test européen (la Juve au Parc). Mais un PSG qui n'a toujours pas distancé l'OM et qui a, ces derniers jours, connu quelques secousses, devant Brest (1-0) ou en Israël (1-3) . Ce déplacement en Terre sainte, accompagné de quelques nuages , aura au moins permis de voir pour la toute première fois les trois étoiles parisiennes Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar partager un tableau d'affichage en C1.

