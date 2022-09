OL-PSG : Lyon cherche son wagon

Inoffensif face à un Paris Saint-Germain qui n'avait rien de transcendant, l'Olympique lyonnais a enchaîné une troisième défaite d'affilée en dix jours. Au rayon des éclaircies : l'OL n'a pas été ridicule, alors qu'on lui promettait l'enfer face à un trio Neymar-Messi-Mbappé qu'il a réussi à cadenasser. Un constat qui ne devrait pas être celui que l'on tire d'un concurrent au podium.

"Toute la première mi-temps, on jouait avec trop de respect pour le PSG." Peter Bosz

L'OL sans feu, mais avec quelques flammes

Avec 58 230 spectateurs, le Groupama Stadium avait battu son record d'affluence. Tant de monde pour voir un OL inoffensif, et pour assister à ce que l'on pensait devenir un massacre sur la place publique dès la 5minute de jeu, lorsque Lionel Messi convertissait la première projection parisienne sur une offrande de Neymar. Il n'en a finalement rien été, de ce massacre, puisqu'à l'heure du bilan, sont évoqués les regrets lyonnais. Ceux probablement de ne pas s'être plus lâché.Rapidement mené, l'Olympique lyonnais aurait pu et dû avoir plus d'ambitions offensives. La tête d'Alexandre Lacazette à bout portant exceptée, les Gones n'ont finalement pas eu beaucoup d'autres opportunités d'inquiéter Gianluigi Donnarumma. Mais à défaut de marquer, l'OL – et c'est un terrible aveu de faiblesse pour le concurrent au podium qu'il doit être – a insisté sur un autre point : ne pas sombrer, et terminer la partie la tête pas complètement basse. Sans doute par peur de mal faire et à cause de quelques limites techniques des uns et des autres, notamment sur les ailes, l'OL n'a pas osé se projeter, ni enflammer une rencontre qui ne demandait qu'à l'être., s'est plaint Peter Bosz à propos de ce Lyon qui s'est contenté de bien défendre, quitte à laisser les Parisiens faire tourner le ballon de longues secondes à de trop nombreuses reprises.Si le navire est resté à flot, l'Olympique lyonnais le doit à ses hommes forts, qui ont su répondre présent. Souvent gêné dans les demi-espaces, les Gones ont su s'interposer sur le dernier geste parisien. À commencer par Anthony Lopes, décisif à maintes reprises. Sur un enroulé de Neymar en première période, puis sur un autre signé Messi en seconde, ou encore sur un coup franc de l'Argentin : le portier était partout, sauf à droite de son but à cette fameuse 5minute. La défense aussi a tenu son rang, Thiago Mendes le premier. Présent où il le fallait, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com