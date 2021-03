So Foot • 21/03/2021 à 06:00

OL-PSG, l'heure de vérité

Ce dimanche soir au Groupama Stadium (21h), l'OL reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une nouvelle confrontation directe dans les hautes sphères du championnat entre des Lyonnais, sûrs de leur force après leur victoire à l'aller, et des Parisiens, au cœur d'une période charnière toutes compétitions confondues.

OLPSG 21/03/21 - 21h Ligue 1 Diffusion sur

C'est généralement au moment où l'on réentend les oiseaux chanter que l'heure de la décision approche. Depuis cinq ans, hormis l'année du couronnement de Monaco, le PSG était déjà assuré d'être champion à l'arrivée du printemps. Mais cette année est différente, comme cette saison est différente. Cela faisait bien longtemps que la Ligue 1 n'avait pas eu quatre équipes avec Lille, Paris, Lyon et Monaco au sommet main dans la main jusqu'au bout. De quoi même autoriser à Jean-Michel Aulas une enflammade sur la naissance d'un "Big Four" bleu-blanc-rouge sur la durée :Nous n'en sommes pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que cet OL-PSG va coûter cher et profiter, quel que soit le résultat, d'une manière ou d'une autre, à l'ASM, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com