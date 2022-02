OL-OM : retour au terrain

L'OL reçoit l'OM ce mardi soir, plus de deux mois après un match arrêté après quatre minutes de jeu. Depuis l'interruption définitive de la rencontre, les Olympiques se sont torpillés à coups de déclarations et de communiqués. Malheureusement, le sportif n'a que peu de chance de prendre le pas sur les péripéties en coulisses quand on se penche sur la liste des absents, même si l'opportunité de mettre Lyon loin derrière son rétro est grande pour Marseille.

Lyon Marseille le 01/02/2022 à 20:45 Ligue 1 Diffusion sur

Un match en coulisses

72 jours après une soirée cauchemardesque au Groupama Stadium, la rencontre entre l'OL et l'OM va enfin pouvoir reprendre. Ou recommencer, tout simplement. Le 21 novembre dernier, l'Olympico avait tourné court alors qu'un supporter, niché dans la tribune nord de l'enceinte rhodanienne, avait lancé une bouteille d'eau touchant Dimitri Payet après moins de cinq minutes de jeu. La suite aura été un long calvaire, un sketch, entre les longues discussions, l'annonce très tardive de l'arrêt définitif de la partie et l'évacuation de près de 60 000 personnes. Deux mois plus tard, l'arène de Décines-Charpieu sonnera creux, ce mardi soir, pour un drôle deCet Olympico, qui va enfin avoir lieu, pourrait être le plus grand combat jamais vu sur un terrain qu'il n'atteindrait pas la guerre que se sont livrés les deux clubs en coulisses. À Marseille comme à Lyon, chaque camp a défendu son bifteck. Le ping-pong avait démarré quelques minutes après le fiasco avec les interventions des deux présidents, Jean-Michel Aulas et Pablo Longoria. Et cette question centrale : Ruddy Buquet souhaitait-il vraiment la reprise du match ? Celui-ci avait assuré… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com