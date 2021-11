OL-OM : quoi de neuf en pointe ?

Ce dimanche, Lyon et Marseille disputent leur premier duel de la saison. Une opposition attendue au Groupama Stadium, entre deux équipes loin d'être convaincantes. En crise de résultats, l'OL et l'OM payent surtout un manque de réalisme criant dû notamment à une attaque en berne. Mais alors, peut-on gagner sans vrai buteur ?

En quête de but

Au coup d'envoi de ce choc entre outsiders, le bilan offensif affiché par Lyonnais et Marseillais n'est que trop peu reluisant. 21 buts marqués pour les uns, vingt pour les autres et des chiffres figés aux sixième et septième rangs des meilleures attaques du championnat. Loin du festival de pions annoncé en préambule de cet exercice 2021-2022, ces données respectives traduisent surtout la panne générale rencontrée par les préposés aux coups de canon.Dans le Rhône ? Moussa Dembélé, Islam Slimani et Tino Kadewere incarnent un secteur au sein duquel l'efficacité tarde à se matérialiser. Il faut dire qu'entre les blessures (dix-huit matchs manqués à eux trois) et les choix de Peter Bosz, le champ des possibles s'est considérablement réduit., précisait le Néerlandais, en conférence de presse.Le classique, mais amovible 4-3-3 du technicien ne laisse effectivement place qu'à un seul attaquant de métier. Revenu d'un prêt hivernal à l'Atlético de Madrid, Dembélé a vite séduit en inscrivant quatre buts et en délivrant une passe décisive en six matchs. Mais ça, c'était avant une cascade de pépins physiques allant de simples problèmes musculaires à une lourde fissure au tibia.Et quand la machine s'enraye, les places se raréfient. Pour le remplacer, Kadewere et Slimani ont donc logiquement eu fort à faire. Titularisé une seule fois (contre l'OGC Nice) et apparu six fois, le Zimbabwéen n'a pas vraiment marqué de points lors de ses entrées. Ce dernier en aura même perdu, au terme d'une expulsion face aux Aiglons en point d'orgue d'un après-midi catastrophique (défaite 3-2, après avoir mené 0-2 à dix minutes de la fin). Concernant l'ancien du Sporting, la donne - bien que maigre - semble différente. Joueur de devoir assumé, Slimani tente de remplir tant bien que mal ce rôle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com