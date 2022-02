OL-OM : Moussa Dembélé a tout changé

D'abord annoncé absent, puis inscrit sur la feuille de match au dernier moment, Moussa Dembélé a été le héros de la soirée. Entré après l'heure de jeu, l'attaquant de l'Olympique lyonnais a donné le coup de boost nécessaire à son équipe pour renverser une situation mal embarquée face à un OM finalement défait (2-1). Avec en prime un but de très grande classe venant rappeler qu'il n'est pas seulement bon à transformer des penaltys.

Une confiance retrouvée

Il y a quarante-huit heures, la présence de Moussa Dembélé pour cet OL-OM relevait de l'utopie. Testé positif au Covid-19 dans la journée de dimanche, l'attaquant s'ajoutait à la longue liste des absents de l'OL (Lucas Paquetá, Damien Da Silva, Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere, Jeff Reine-Adélaïde), alors que Bruno Guimarães a quitté le navire pour rejoindre Newcastle et que les deux recrues, Tanguy Ndombele et Romain Faivre , ne pouvaient être intégrées au groupe pour ce match en retard de la 14journée.Pourtant, le miracle s'est produit., a expliqué Peter Bosz, le coach de l'OL, après la rencontre.Testé négatif ce mardi à 16 heures, Moussa Dembélé est finalement entré à la 64minute de jeu alors que l'OM menait depuis l'ouverture du score de Mattéo Guendouzi en début de partie. Moins d'une demi-heure plus tard, les Gones ont pu lever les bras et hurler de joie après avoir retourné la situation (2-1), un scénario dans lequel Dembélé, auteur du but de la victoire, a joué un grand rôle.En se positionnant avant-centre, Moussa Dembélé a ainsi permis à Rayan Cherki de reculer et retrouver une position qu'il affectionne plus, tout en ajoutant une présence physique qui a pesé fort (quatre duels gagnés sur six) sur la charnière Duje Ćaleta-Car-William Saliba. Surtout, l'ancien attaquant du Celtic a affiché une confiance qu'il n'avait plus montré depuis des mois. Son retourné tenté à la 86minute, alors que Xerdan Shaqiri avait déjà ramené l'OL à hauteur, en était une première preuve, mais lorsqu'il a reçu ce ballon en profondeur du Suisse quatre minutes plus tard, il a rappelé pourquoi l'OL avait investi 22 millions d'euros sur lui à l'été 2018. Après avoir mis dans le vent Saliba, il a fait preuve de sang-froid pour ajuster