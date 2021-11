OL-OM interrompu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet

Le choc du dimanche soir n'aura même pas duré cinq minutes.

Une affiche gâchée.Le choc entre l'OL et l'OM a été interrompu après moins de cinq minutes de jeu, ce dimanche soir, après que Dimitri Payet a reçu une bouteille pleine d'eau sur la tête au moment d'essayer de tirer un corner. Le milieu marseillais s'est effondré après l'impact et a dû recevoir des soins sur le bord du terrain pendant que l'arbitre M. Buquet a indiqué aux deux équipes le chemin des vestiaires. Après s'être relevé, Payet a également quitté la pelouse sous les insultes des supporters lyonnais. Reste désormais à savoir si la rencontre va pouvoir reprendre son cours.Les tribunes de la honte, on n'en peut plus.