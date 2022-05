OL-OM : Génération Olympico

Alors que l'OM reçoit Lyon ce dimanche soir dans un Vélodrome archicomble, l'interrogation revient sur le devant de la scène : l'Olympico n'est-il pas devenu plus important que le Classique ces dernières saisons ? Une question qui appelle plusieurs réponses chez les supporters marseillais, qu'on pourrait résumer ainsi : tout est une histoire d'âge.

"Les gens, les jeunes se sont accrochés sur Lyon, parce que le PSG qatari ne joue plus dans la même cour que nous. " Guy d'Endoume

D'un côté, Guy d'Endoume, 65 ans, membre fondateur du Commando Ultra 84 et donc poids lourd du virage sud du Vélodrome :De l'autre, celui qui répond au pseudo d'Emboucaneur, 26 ans, fidèle organisateur desur l'OM sur Twitter et habitué des virages :Deux générations, quarante ans d'écart et des visions radicalement opposées. Entre les deux, Émilie, 42 ans, membre historique des MTP, tempère :Car si les anciens s'en cognent, la réception de l'autre Olympique au Vélodrome est bien devenue plus qu'un simple match.