OL-OM définitivement arrêté

Il a fallu attendre 22h42 pour une décision ferme.Après plus d'une heure et demie d'interruption, le match entre l'OL et l'OM ne reprendra pas ce dimanche soir., a finalement annoncé le speaker au public du Groupama Stadium, dont les tribunes avaient déjà commencé à se vider depuis de nombreuses minutes.Pour rappel, les deux équipes avaient quitté la pelouse après que Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau moins de cinq minutes après le début de la rencontre. Après de trop longues minutes de flottement et une première annonce de reprise du match, les Marseillais ont fait part de leur mécontentement, ce qui a fait changer d'avis l'arbitre M. Buquet.Triste soirée.