OL : Et maintenant, on fait quoi ?

Trois jours après son humiliante élimination de la Ligue Europa, l'OL reçoit Bordeaux pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Face aux Girondins, les Lyonnais tenteront de se racheter sur le terrain, mais c'est bien en coulisses que les bonnes décisions devront être prises.

La guerre interne

Le 15 avril 2006, l'OL célébrait son cinquième titre consécutif. Le 15 avril 2022, les Lyonnais se sont réveillés encore sonnés par la claque reçue par West Ham la veille au soir , au Groupama Stadium en Ligue Europa (3-0). Une rouste limpide, sans aucune contestation, qui a annihilé les espoirs des Gones de soulever une coupe européenne en mai prochain, mais qui a aussi probablement signé la fin de leur saison. Sans doute la pire du club au XXIsiècle. Et l'exploit serait presque de ne la vivre qu'en 2022, tellement ce raté dans les grandes largeurs pendait au nez de ce club depuis au moins cinq ans. Toujours sauvé par un podium, une demie de C1 ou de C3, et même en 2020, quand il a fini hors des places européennes, l'OL a pu se cacher derrière l'excuse de la Covid et d'une saison tronquée. L'année dernière, où Lyon a échoué au pied du podium malgré un calendrier dénué des joutes européennes, était déjà un signal d'alarme assourdissant.Mais l'OL promettait de belles choses, promettait que la situation allait changer. Exit Rudi Garcia, bonjour Peter Bosz, apôtre du football cruijffien, débarqué avec son staff néerlandais. C'était le moment où Juninho allait pouvoir montrer ses qualités de directeur sportif. Le Brésilien annonçait même la couleur au printemps 2021 :. Un an plus tard, le discours n'a pas été écouté puisque certains joueurs errent sur la pelouse alors qu'ils semblent vouloir être loin du Rhône. En revanche, Juninho, lui, n'est plus là, même s'il n'a toujours pas été officiellement remercié par l'OL. Son retour dans son club de cœur n'a pas été une franche réussite. Même s'il a ramené Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, et probablement pesé pour l'arrivée en prêt d'Emerson, il s'est aussi loupé sur les ventes de Gouri et Bard, dont Aulas ne s'est pas privé de lui reprocher encore récemment :