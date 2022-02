OL : comment utiliser le Tanguy Ndombele de 2022 ?

En juillet 2019, Tanguy Ndombele filait à Londres pour signer un contrat de six ans avec Tottenham. Un peu plus de soixante matchs de Premier League plus tard, le voilà de retour en France, à Lyon, où il a changé de dimension entre 2017 et 2019 et où il entend surtout reprendre le fil d'une carrière jusqu'ici écrite à l'inconstance. Mais que peut apporter l'international français de 25 ans à cet OL ?

Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Qui sont ces nostalgiques qui, en temps de spleen, se repassent les dernières minutes d'un Amiens-Lens de janvier 2017, qui s'envoient en intégralité les différentes danses de leur héros avec le PSG ou qui aiment dévorer à l'heure du petit déjeuner lesdes dîners entre le Manchester City de Pep Guardiola et leur petit protégé ? Eux, ce sont les ndombelistes, des types qui ne cessent depuis le premier jour de défendre bec et ongles le footballeur rare et génial, fantasque et torturé, qu'est Tanguy Ndombele, 25 ans et sept petites sélections chez les Bleus là où, dans une réalité parallèle, il pourrait en compter déjà plus d'une vingtaine. Ainsi va pourtant le destin : mercredi soir, Ndombele s'est présenté derrière un micro, à Lyon, scellant ainsi son retour en prêt pour quelques mois à l'OL, club dont il était parti en juin 2019 direction Tottenham contre un chèque record de 60 millions d'euros., a alors lâché le natif de Longjumeau.(...)Coincé dans une impasse en Angleterre, où sa dernière virée avec lesa été ponctuée par des sifflets, Tanguy Ndombele n'avait pas le choix : il lui fallait trouver une fenêtre pour s'échapper et embrasser, enfin, un contexte lui permettant de s'installer durablement. Celui de l'OL semble idéal, même si Peter Bosz, qui doit désormais apprendre à vivre sans son équilibriste Bruno Guimarães , va devoir enfiler sa blouse de chimiste pour réussir à dessiner une animation idoine avec un effectif sans 6 fiable et qui n'a pas vu l'ailier tant attendu tomber du ciel durant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com