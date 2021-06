Oh que ce France-Bulgarie était kiffant !

Difficile de se faire un avis objectif sur le niveau réel des Bleus après ce match face à des Bulgares pédalant dans le yaourt. Mais à quelques jours d'entrer dans la danse de l'Euro, les gars de Deschamps et les spectateurs du Stade de France ont pu partager le genre de moments qu'on n'attendait plus, à base de jeu et de joie.

Qu'ils sont agréables ces trajets vers le stade où il faut slalomer entre les tables posées en terrasses. Comme on se réhabitue vite à ces métros encore habités après les sorties de bureau ou à ses fouilles aux abords du stade. Là, ce sont deux supporters avec leurs billets cramponnés en main qui se plient aux règles. Il faut dire que c'est grâce à une dérogation, permettant aux 5000 spectateurs du Stade de France d'être exemptés d'un couvre-feu qui ne sera repoussé que le lendemain, qu'ils sont là ce mardi soir. Et aussi grâce à une connaissance haut placée., lâchent-ils, évasifs. Le 10 de Mbappé floqué entre leurs épaules pourrait être un indice. Mais qu'importe, ils pourront s'asseoir dans les travées dionysiennes et profiter une dernière fois de ces Bleus avant leur départ pour l'Euro. Face à eux, dans la Tribune Est, ce sont les Irrésistibles qui se dégourdissent les drapeaux. On peut tout reprocher à ce groupe de supporters lorsqu'ils imposent une ambiance de Coupe Davis ou lorsqu'ils poncent des chants vus et revus. Mais mardi, alors que le soleil se couchait sur des anneaux supérieurs déserts, eux donnaient de la voix et de la joie. D'ailleurs, Antoine Griezmann ne se privait pas d'aller prendre un petit shot de cette communion avant le coup d'envoi.Qu'elle est agréable cette France qui chante. Comme il est beau, ce peuple, lorsqu'il regoûte à ses libertés et ses plaisirs simples., reconnaissait Didier Deschamps, après avoir entendu des "Et un, et deux, et trois zéro" d'un autre âge.Mercredi dernier à Nice contre le Pays de Galles (3-0), ses hommes avaient déjà donné un sérieux avant-goût du délice qu'ils pouvaient servir cet été. Mais à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com