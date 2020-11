Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Oeberg s'impose au sprint de Kontiolahti par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulait le sprint de Kontiolahti comptant pour le championnat du monde de biathlon féminin. C'est la Suédoise Hanna Oeberg qui s'est imposée devant les deux Norvégiennes Marte Olsbu Roeiseland et Karoline Knotten. La vainqueur du jour remporte sa première victoire depuis 10 mois et la mass-start de Pokljuka. La première franaise aujourd'hui est Chloé Chevalier qui prend la huitième et qui égale son meilleur résultatb en carrière. Au général c'est bien Oenen qui prend la première place suite aux mauvaises performances des favorites et notamment Dorothea Wierer et qui a terminé à la 22ème position.