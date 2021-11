Ode au Roi Stanis, recordman de buts en un match

Ce week-end a lieu le huitième tour de la Coupe de France. L'occasion de revenir sur une page d'histoire folle de la compétition. Lors de l'édition 1942-1943, l'attaquant du RC Lens, un certain Stefan Dembicki, dit Stanis, inscrivait 16 buts lors d'un seizième de finale contre un club amateur. Un record jamais battu depuis.

Le casseur de filet et hareng saur

Pour trois buts marqués en un match, on parle d'un triplé, ou d'un coup du chapeau. Pour quatre buts, il s'agit d'un quadruplé, ou d'un " poker ". Cinq buts, un quintuplé. Mais quel mot utilise-t-on lorsqu'un joueur inscrit 16 buts en un match ? Impossible, aurait-on tendance à penser. Et pourtant, un tel cas de figure s'est déjà produit en match officiel. C'était en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, le 11 décembre 1942, lors d'un seizième de finale de Coupe de France entre le RC Lens et les amateurs d'Auby-Asturies, une cité ouvrière voisine de Douai. Ce jour-là, les Lensois, sans pitié, démolissent leurs adversaires et s'imposent 32-0. Si pratiquement tous les joueurs lensois marquent, un élément se détache. Il s'appelle Stefan Dembicki, mais les supporters le connaissent sous le nom de Stanis. Pas un, ni deux, ni trois, ni quatre buts pour lui, mais bien 16 pions. Et comme en géométrie, un polygone à 16 côtés est un hexakaidécagone, appelons-ça un hexakaidécaplé. En plein conflit mondial, c'est une véritable page d'histoire qu'écrit Stanis. En effet, jamais aucun joueur n'avait inscrit 16 buts lors d'un match de niveau professionnel. Et jamais aucun autre joueur, après lui, n'y parviendra.L'histoire de Stanis est d'autant plus cocasse que, quelques mois avant d'inscrire son hexakaidécaplé, il était... prisonnier de guerre. De fait, lorsque la guerre éclate en 1939 et que le football est mis sur pause, il s'engage pour l'armée française. Mais un an plus tard, en 1940, il est fait prisonnier par l'armée allemande. Il sera détenu pendant près de deux ans, et c'est finalement son ancien employeur, les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), qui parviendra à obtenir sa libération en 1942, mettant en avant son indispensabilité au nom de l'effort de guerre. Libéré, il retourne à sa vie d'avant et redevient footballeur à Lens, son club depuis 1934. Mais ces évènements semblent lui avoir apporté de nouvelles motivations.Le championnat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com