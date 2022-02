Océane Caïraty : "Avec Isabelle Huppert, on répétait notre texte en se faisant des passes"

Diplômée du Théâtre national de Strasbourg en 2019, Océane Caïraty (32 ans) est actuellement à l'affiche de La Cerisaie de Tchékhov, dans laquelle elle campe le rôle de Varia, la fille adoptive de Lioubov Andréïevna, interprétée par Isabelle Huppert. Avant de fouler les planches de l'Odéon, Océane Caïraty a joué au foot au plus haut niveau sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Mais lassée du sport après trois championnats de France (2007-2009), une Coupe (2007) et une demi-finale de Ligue des champions, elle décide de rallumer la flamme en troquant le gazon pour les planches. Sa seconde vie démarre en regardant vers l'avant, toujours.

"J'avais vu le film Joue-la comme Beckham et j'en ai surtout gardé une envie de voyager, d'aller aux States comme l'héroïne du film, mais pas de faire du foot ma vie."

Ah non, je n'y ai jamais pensé. Je ne voyais pas le foot comme un métier potentiel, mais j'avais l'ambition de jouer pour une grande équipe en France. Si ça n'avait pas été Lyon, j'aurais été ailleurs. Peu importe, c'était ça mon rêve. Après le tournoi, je suis repartie à La Réunion et, pendant une année qui m'a semblé durer une éternité, j'ai fait attention à avoir de bons résultats à l'école, car cela faisait partie des conditions pour entrer à l'OL. Finalement, l'été suivant, je suis retournée à Lyon à la fin des vacances et trois jours plus tard, c'était la rentrée. Tout est allé très vite. Le changement de cadre ne m'a pas déstabilisée. Déjà parce que j'arrivais avec une autre joueuse, Julie Boucher, donc ça a constitué un petit socle. Ensuite, parce que j'étais tellement dans une optique de découverte et de progression que tout le reste passait au second plan. Au niveau de la nourriture, j'adorais découvrir de nouveaux plats à la cantine par exemple, tandis que mon frère, quand il était en France, se nourrissait comme s'il était encore à La Réunion. C'est une question de personnalité propre à chacun.Pas vraiment, c'était quelque chose d'assez abstrait. J'avais vu le filmet j'en ai surtout gardé une envie de voyager, d'aller aux States comme l'héroïne du film, mais pas de faire du foot ma vie. Je me souviens aussi que Zidane était venu