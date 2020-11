Objectif C3 pour tous !

Il faut po-si-ti-ver. A priori Lille est bien parti pour se qualifier en 16es de C3. C'est ce qu'on espère aussi pour Nice, ainsi que pour l'OM et Rennes, éliminés de la C1. Et même enfin pour le PSG, pas si bien placé ! Une aubaine pour le foot français qui n'a jamais remporté la coupe sans oreilles...

Olympique de malaise

C'est ce qu'écrivait Vincent Duluc, le 6 novembre dernier, au lendemain d'un troisième acte européen exécrable pour les clubs français. Pas faux. Sauf qu'à court terme, entre autres séquelles économiques, l'image dégradée de nos équipes altèrera leur attractivité sur le marché des transferts : qui voudra venir dans le "grand OM" qualifié en C1 si c'est pour s'y couvrir de ridicule ? Après la troisième semaine des coupes d'Europe, on pensait avoir touché le fond, mais aujourd'hui, après la quatrième, on se rend compte qu'on creuse ! À tel point que pour se rassurer, il faut commencer à envisager désormais que les cinq clubs français se retrouvent en Ligue Europa, histoire d'exister encore un peu dans le foot continental. Avant de revenir brièvement sur le contenu des cinq rencontres françaises, il convient de faire un peu de comptabilité, axée d'abord sur la cinquième soirée de C1 à venir... Marseille et Rennes sont déjà officiellement éliminés. Au moment des tirages, on se doutait bien qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance d'accéder aux 8. C'est confirmé. Pas le niveau, tout simplement. L'OM défait 0-2 à domicile face à Porto, a donc établi un triste record de 13 défaites d'affilée en C1 depuis 2012. Le 13 étant le département des Bouches-du-Rhône, les Olympiens ont donc été "raccord". Bravo.Plus sérieusement, l'OM peut limiter en partie cette(dixit Thauvin avant la rencontre) en se reversant en C3 avec une victoire sur l'Olympiakos la semaine prochaine par un 2-0 minimum. Problème : AVB est moyennement motivé par la sous-coupe :Texto ! Rennes battu 1-2 à domicile face à Chelsea aura besoin d'un nul 1-1 minimum à Krasnodar pour passer devant les Russes et prendre,