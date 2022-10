Nuno Tavares, le nouveau bolide de l'OM

À 22 ans, Nuno Tavares réalise un début de saison canon avec l'OM. À l'image de ses accélérations, de ses frappes et de sa puissance. Il aura pourtant fallu batailler, pour que ce grand timide, mélomane, parvienne à franchir ses nombreux plafonds de verre, protégé par une mère omniprésente. Récit d'un garçon qui a appris sur le tas.

Olympique de Marseille Sporting Mardi 4 octobre à 18:45 Ligue des champions Diffusion sur

Dans un monde parallèle, c'est avec le maillot vert du Sporting que Nuno Tavares aurait pu entrer dans le stade Vélodrome pour disputer ce match de Ligue des champions, et non avec la tunique de l'Olympique de Marseille. Un fantasme qui n'est pas passé loin d'être une réalité. Car si le latéral gauche portugais a fait ses débuts en professionnel avec Benfica, c'est bien le club rival qui a, en premier, détecté le talent du bonhomme. Ancien entraîneur des jeunes au SCP, Tiago Fernandes se rappelle comme si c'était hier l'arrivée de Nuno Tavares chez lesEt si du côté de son premier club de Casa Pia, Tavares jouait le plus souvent ailier, au Sporting, celui qui évoluait alors avec son pote Rafael Leão était le plus souvent latéral gauche,. En bref : dès son plus jeune âge, l'adepte de futsal avait déjà cette faculté à apporter le danger… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com