information fournie par So Foot • 19/02/2022 à 06:00

Nuno Mendes, des rues de Sintra au vestiaire du PSG

Brillant mardi soir avec le Paris Saint-Germain sur la plus grande des scènes face au Real Madrid, Nuno Mendes continue d'aller toujours plus haut, toujours plus vite. Professionnel depuis moins de deux ans, le gamin de 19 ans a passé les étapes à la vitesse de la lumière depuis le premier confinement.

Nantes PSG 19/02/2022 - 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

" On avait fait un exercice où il fallait négocier un un contre un avec le gardien. Nuno a passé le ballon au-dessus du gardien avec une roulette impressionnante, et a marqué dans le but vide, à l'aveugle, comme Ronaldinho le faisait à cette époque. " Bruno Botelho

Au moment où Dani Carvajal et ses petits copains brandissent leur troisième Ligue des champions consécutive dans le ciel de Kiev un soir de mai 2018, Nuno Mendes n'est encore qu'un gamin de l'académie du Sporting CP, qui s'apprête à fêter ses 16 ans. Depuis, la vie du jeune de Sintra, une ville de la banlieue de Lisbonne, s'est accélérée, jusqu'à découvrir les paillettes de la Ligue des champions cette saison et faire souffrir le martyre à son aîné espagnol.Mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, sa doublette formée avec Kylian Mbappé a embrasé le couloir gauche parisien, à en donner le tournis aux. Accélérations supersoniques, combinaisons dans les petits espaces, différences balle au pied et même replis défensifs sérieux. Toute la panoplie de celui qui a appris le football dans les rues de son quartier y est passée.