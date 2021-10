Nul décevant entre la Roma et le Napoli

Dans un choc assez pauvre techniquement, Romains et Napolitains se quittent sur un nul vierge (0-0) qui ne permet pas pour autant aux Giallorossi (quatrièmes) de se rassurer défensivement. Fin de série exceptionnelle pour le Napoli, qui avait jusqu'ici remporté ses huit premiers matchs de championnat. Mais la première place de Serie A est toujours synonyme de Vésuve, quoi qu'il advienne lors de l'Inter-Juve. Les temps changent.

Roma 0-0 Napoli

Nous rompicciamo

Après avoir volé en éclat au nord du cercle polaire arctique en milieu de semaine contre Bodø/Glimt (1-6), la Vespa dus'en sort en s'épargnant un deuxième set violent face à l'impressionnant leader de Serie A. Beaucoup d'intensité mal placée, au final, et l'impression claire que cette Roma-là est encore très, très loin du compte.Luciano Spalletti pour arriver au bout du grand 9 dans la Ville éternelle, face à son club de cœur ? Meurtris et récemment défaits dans les grand-messes, les Romains démarrent avec un zeste d'intentions : Pellegrini, en pivot, oblige Koulibaly à se coucher sur la trajectoire de sa banderille (7). Sur le corner qui suit, Zaniolo reprend vainement de la tête au second poteau. Dominateurs physiquement, lesvoient Abraham se jouer de Rrahmani après une récupération virile de Cristante, mais son plat du pied se consume à quelques encablures du poteau gauche d'Ospina (28). En face, Osimhen menace par sa présence. Mais le Napoli ronronne et les escarmouches entre les 22 acteurs pleuvent, les pieds hauts volent et les prises de bec redoublent sans que l'arbitre Davide