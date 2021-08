Nouvelle réforme du fair-play financier : tout change pour que rien ne change

L'UEFA serait donc en train d'étudier une énième refonte de son dispositif vedette : le fair-play financier. Dernière raison invoquée évidemment, le mercato hors normes du PSG avec en point d'orgue l'arrivée de Lionel Messi. Mais loin de promouvoir l'équité sportive, la véritable raison d'être de ce système demeure de protéger les cadors du Vieux continent et les revenus qu'ils apportent à l'UEFA via la Ligue des champions.

Morale et hypocrisie

On ne fait pas venir Messi, sans un minimum de garanties. C'est d'ailleurs ce qu'assurait Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de l'ancien star barcelonaise, anticipant toutes les attaques à venir :[...]. Le PSG se sait attendu au tournant, mais il semble que l'actuelle formule du fair-play financier, tout comme la DNCG au passage, lui a laissé toute la latitude pour s'offrir ce mercato cinq étoiles. Sauf qu'en retournant quelque peu la table, profitant d'un contexte international (le Covid-19, l'asséchement des transferts, etc.) ou local (les nouvelles contraintes sur la Liga), le club parisien a forcement fait grincer quelques dents. L'épisode de la Superligue est encore dans toutes les têtes et n'est, du moins sur le plan juridique, toujours pas terminé. Comme à tous les parvenus, on réclame un peu de savoir-vivre et de respecter des préséances... qu'est censé prévoir le fair-play financier.Parmi les voix qui se sont exprimées, une qui pèse, malgré son officielle retraite, le grand "moraliste" du football moderne, Karl-Heinz Rummenigge, qui a livré un verdict un peu aigri dans les colonnes de. Soupirant que, l'ancien dirigeant du Bayern a immédiatement apporté une solution :