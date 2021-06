Nouvelle époque, nouveau Rabiot

De retour en équipe de France depuis septembre, Adrien Rabiot postule à une place de titulaire dans le onze de Didier Deschamps pour l'Euro. Pas toujours brillant avec une triste Juventus cette saison, l'ancien Parisien dispose surtout d'une polyvalence intéressante pour le sélectionneur, qui a pu constater une transformation mentale importante chez le milieu de terrain. Mais est-ce que cela sera suffisant ?

Intermittence et pied gauche

Une température estivale, un grand ciel bleu, et un coucher de soleil programmé à 21h52 : les conditions de jeu seront idéales, mardi soir, à Saint-Denis, où la France doit retrouver la Bulgarie devant 5000 spectateurs pour sa dernière répétition avant l'Euro., comme on dit, et surtout une bonne nouvelle pour Adrien Rabiot. Loin des 23 degrés annoncés au coup d'envoi de cet ultime match de préparation, il y a le souvenir d'une purge glaciale le 7 octobre 2017, à Sofia, où les Bleus s'étaient imposés sans briller (0-1) grâce à un but signé Blaise Matuidi sur la route de la Coupe du monde 2018. Ce soir-là, le Duc Rabiot avait remplacé N'Golo Kanté, blessé, à la 34minute, avant de livrer une prestation insipide, errant sur la pelouse et dans le froid de Sofia. Une rencontre vouée à tomber dans l'oubli pour lui jusqu'à ce que le milieu de terrain ne se décide (maladroitement ou volontairement ?) à se tirer une nouvelle balle dans le pied en zone mixte, prétextant leet lapour justifier sa triste partie., a balayé Rabiot face à la presse ce samedi.Sur le terrain, l'évolution n'est pourtant pas frappante. À la Juventus comme au PSG à l'époque, Rabiot fait du Rabiot : le milieu de terrain dispose d'une certaine aisance technique, mais reste peut-être la parfaite illustration du joueur neutre, et donc frustrant. Chez une Vieille Dame à la dérive cette saison, l'ancien Parisien n'a ni surnagé ni plongé, il a joué au rythme de son équipe, brillant de temps en temps puis disparaissant à certains moments. Reste que c'est au bout de la pire saison de la Juve depuis dix ans (une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com