"Nous sommes en train d'assister à l'une des plus grandes crises de l'histoire du football"

Jérémie Bastien est maître de conférences en sciences économiques à l'université de Reims. Spécialiste de l'économie du sport, il porte un regard à la fois pessimiste et réaliste sur l'avenir du football professionnel européen. Selon lui, alors que la crise aurait pu permettre d'insuffler le vent du changement, pas grand-chose n'a été fait. Et ce maintien de l'ordre établi risque de conduire à de nouvelles crises dans le futur...

"Les clubs ont vu leurs recettes diminuer sans que leurs dépenses ne changent. Ils n'ont pas cherché à assurer la pérennité de leurs finances à long terme, mais seulement leur survie à court terme."

La crise sanitaire a eu comme conséquence directe l'augmentation de la dette des clubs sans que ceux-ci n'aient modifié leur logique de fonctionnement. On a maintenu en l'état l'ordre établi sans se poser les bonnes questions. Cela a provoqué un renforcement de la dépendance vis-à-vis des créanciers, des fonds d'investissement, des banques ou des actionnaires, et une continuité de cette financiarisation du football, déjà observée depuis les années 1980. En quelque sorte, la crise conjoncturelle n'a pas abouti à des réformes structurelles et n'a pas bouleversé la structure et les modèles économiques du ballon rond, les clubs sont restés dépendants aux actifs joueurs, au trading et à la recherche de droits TV. Ils ont vu leurs recettes diminuer sans que leurs dépenses ne changent. Ils n'ont pas cherché à assurer la pérennité de leurs finances à long terme, mais seulement leur survie à court terme. Pour combler les déficits, les dirigeants seront obligés de vendre leurs dettes, d'aller vers une logique de financiarisation du ballon rond. Nous sommes en train d'assister à l'une des plus grandes crises de l'histoire du football et elle n'accouchera d'aucun changement structurel, elle n'a pas remis en cause les logiques de fonctionnement du foot, qui néglige la durabilité de ses actifs et la pérennité de ses investissements.Mon constat est peut-être trompeur, et très pessimiste, mais je constate malheureusement que les objectifs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com