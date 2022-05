Nottingham, des souvenirs sépias à l'avenir doré

Tombé progressivement dans l'oubli durant les nineties, et même en troisième division en 2005, Nottingham Forest s'est enfin relevé de sa longue descente aux enfers. Vingt-trois ans après son dernier match en Premier League, le lointain double champion d'Europe retrouve l'élite du football britannique. Une grande nouvelle pour les nostalgiques, les amateurs de foot populaire, les finances du club... Et pour Brice Samba, bien sûr !

Vingt-trois ans au placard

On ignore le nombre exact de types qui sont parvenus à s'incruster sans billet au Stade de France, samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions, et quelle sera l'affluence réelle de ce Liverpool-Real Madrid. Mais puisque les dispositifs de sécurité semblent un peu plus élaborés - et respectés - outre-Manche, on sait en revanche combien de personnes étaient ce dimanche après-midi à Wembley pour assister à la finale d'accession à la Premier League entre Huddersfield Town et Nottingham Forest : 80.019. Soit un afflux légèrement supérieur à la capacité maximale théorique de l'enceinte dionysienne. Si ce chiffre dit bien sûr quelque chose de la façon dont le football est vécu au royaume de Sa Majesté, il situe également l'enjeu de cette affiche entre le 3et le 4de Championship, qui se disputaient un billet pour le meilleur championnat du monde. Le plusaussi : ce duel n'était ainsi ni plus ni moins qu'un match à 200 millions d'euros, si l'on en croit une étude du cabinet d'audit Deloitte. Soit le montant - pouvant grimper jusqu'à 350 millions - que peut espérer engranger un promu dans les trois années suivant sa montée, pour peu qu'il se maintienne la première année.Vainqueur sur le plus petit des scores grâce à un CSC du Terrier Levi Colwill et à la générosité du futur disquaire Jonathan Moss, dont le sifflet est parti en retraite une vingtaine de minutes avant lui, ce qui a privé Huddersfield de deux pénos dans ce laps de temps, Nottingham Forest n'est donc pas encore tout à fait plein aux as, si l'on se fie à cette ultime condition : lors de leur dernière remontée dans l'élite, en 1998, lesétaient immédiatement retombés en D2, qu'on appelait alors encore First Division. Oui, tout cela est très loin.Aussi, Forest ne jouait pas que pour se couvrir d'or, ce dimanche, mais surtout pour redorer un blason terni par 23 longues saisons loin de l'élite du football britannique, une anomalie pour l'un de ses clubs les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com