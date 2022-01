Nos vœux pour les clubs de Ligue 1

L'année 2022 arrive à grands pas et, avec elle, sa litanie de vœux, que l'on entendra un peu partout jusqu'au 31 janvier. La santé, le bonheur, le succès... C'est bien beau tout ça, mais que peut-on souhaiter aux vingt clubs de Ligue 1 ? Voici notre carte, spécialement confectionnée pour eux.

On souhaite auque Lionel Messi dépasse Brendan Chardonnet au classement des buteurs de L1. Et qu'il marche assez vite pour éviter aux siens un crash intersidéral en C1.On souhaite àque Calvin Stengs et Justin Kluivert rejoignent Dick van Dijk au panthéon despassés chez les Aiglons. Mais pour l'instant, ils se rapprochent davantage du parcours de Luigi Bruins (non, Wesley Sneijder n'a jamais joué au Gym, on refuse d'y croire).

?? Welkom #OGCNice #Mercato pic.twitter.com/Rg0dYvRESK

On souhaite àde vivre une phase retour à distance raisonnable des jets de bouteilles. Et d'être à jamais le premier à remporter la Ligue Europa Conférence.On souhaite àque Bruno Genesio réussisse ce qu'il a toujours su faire avec Lyon : finir dans le top 4, voire mieux.