NordVPN: Protégez-vous des cyber menaces

NordVPN lance une nouvelle fonctionnalité Protection Anti-menaces, qui s'accompagne de deux offres exceptionnelles.

Un peu d'histoire

L'histoire de NordVPN dure depuis maintenant 10 ans. 10 ans d'évolution et d'innovations pour une entreprise faisant aujourd'hui figure de leader sur le marché des VPN. À cette occasion, NordVPN étoffe son offre et devient bien plus qu'un VPN grâce à sa nouvelle fonctionnalité Protection Anti-menaces.

Une solution de cybersécurité complète.

En plus de chiffrer vos données, de masquer votre adresse IP et de vous permettre d'accéder à tout type de contenu dans le monde, où que vous soyez, vous pouvez maintenant bénéficier d'un degré de protection supplémentaire.

Protection Anti-menaces bloque les publicités intempestives et agaçantes, analyse les fichiers téléchargés à la recherche de malwares et bloque l'accès à des sites Web dangereux. Vous profitez donc d'une expérience en ligne plus sereine et toujours plus rapide. Une fois la fonction activée, elle vous protège même lorsque vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN.

À vous de jouer !

Vous voulez tester par vous même ? Bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours et de l'offre “Anti-Menaces” . Profitez dès maintenant des deux offres exclusives suivantes en activant le code BOURSORAMA3:

- 2% de remise sur l'abonnement 2 ans soit 2,89€ par mois.

- 58% de remise sur l'abonnement 1 an soit 4,39€ par mois

