Non, Zidane n'a pas fait qu'une seule passe décisive à Thierry Henry

C'est une légende urbaine qui a la peau dure. Au cours de toute leur carrière, Zinédine Zidane et Thierry Henry ne se seraient trouvés qu'une seule fois. Une seule passe décisive de Zizou pour Titi, à l'occasion du quart de finale du Mondial 2006 face au Brésil. Il est temps de rétablir la vérité, il y en a eu une autre.

Une course de 50 mètres

C'est, pour beaucoup, une anomalie. Quand un passeur d'exception joue dans la même équipe qu'un incroyable finisseur, les deux doivent forcément combiner. Se chercher. Se trouver. Pourtant, entre Zinédine Zidane et Thierry Henry, deux pièces maîtresses de l'équipe de France des années 1990-2000, cela n'a jamais été l'amour fou. Du moins, footballistiquement parlant. Les deux ont joué ensemble quelques mois à la Juventus en 1999 (trois buts pour Henry), mais se sont surtout croisés en sélection. Or, leur entente sur les terrains n'a jamais été une véritable plus-value pour les Bleus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Zidane et Henry ont été alignés ensemble 57 fois en équipe de France. Bilan " officiel " : une passe dé' du numéro 10 pour son attaquant, face au Brésil, en quarts de finale du Mondial 2006. Et encore, c'était sur un coup de pied arrêté, même pas dans le jeu. Ça, c'est donc pour la version officielle. Et pourtant, celle-ci est erronée. Car il existe bien une autre passe décisive de Zidane pour Henry. Retour à l'Euro 2000.Nous sommes le 11 juin 2000. La France, championne du monde en titre, commence son championnat d'Europe 2000 face au Danemark. L'équipe alignée par Roger Lemerre a une gueule folle : Barthez dans les bois, Lizarazu, Blanc, Desailly et Thuram derrière, Deschamps, Petit, Zidane au milieu, Djorkaeff, Henry et Anelka devant. Les Bleus ne tardent pas à prendre l'avantage par Laurent Blanc, dès la 16minute. Ils dominent, ratent à plusieurs reprises le but du break, notamment par Anelka. Puis vient la 64minute. L'action oubliée. Après une attaque danoise manquée, les Bleus récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain et lancent une contre-attaque éclair. Trouvé en relais dos au but, Henry remise pour Zidane qui, en une touche de balle, le lance en profondeur d'un magnifique petit piqué. La suite appartient au numéro 12 des Bleus, qui s'en va défier Schmeichel, et le trompe d'un plat du pied dans le petit filet opposé.