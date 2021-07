Non, la nomination de Gourvennec n'est pas une mauvaise idée

Propulsé entraîneur de Lille à la surprise générale, Jocelyn Gourvennec retrouve un banc après deux ans sans entraîner. Si ce choix paraît étrange pour les supporters lillois, cela reste un défi à la hauteur de l'ancien Guingampais, qui a l'occasion de prouver qu'il fait partie des très bons entraîneurs français.

Galtier-Gourvennec : même combat, même résultat

Galtier à son arrivée à Lille :?51 ans?358 matchs en tant qu'entraîneur?154 victoires, 1,57 pt / match?1 Coupe de la LigueGourvennec a son arrivée à Lille :?49 ans?431 matchs en tant qu'entraîneur?183 victoires,

Lucien Favre, Claudio Ranieri, Patrick Vieira ou encore Laurent Blanc. Si la liste des successeurs de Christophe Galtier avait de quoi faire saliver, c'est finalement le nom de Jocelyn Gourvennec qui est sorti du chapeau, à la surprise générale. Une nomination qui n'a pas tardé à faire réagir les fans des Dogues, dont certains ont lancé une pétition pour protester contre la venue de l'ancien technicien guingampais, vite pris en grippe par une frange de fans alors qu'il n'avait même pas encore rencontré son groupe.Des fans déçus par le choix d'Olivier Létang, qui ont clairement manqué de bienveillance à l'égard du nouveau coach lillois. Pourtant, certains supporters semblent avoir la mémoire courte au moment de faire ce procès illégitime, car à son arrivée dans le Nord, Christophe Galtier présentait un bilan quasi-similaire à celui de Jocelyn Gourvennec aujourd'hui.Lorsque l'ancien technicien stéphanois est venu à la rescousse du LOSC, englué à la 18place de Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, il avait à son actif 154 victoires en 358 rencontres en tant qu'entraîneur numéro 1, soit 1,57 point par match. Et son successeur ? 183 succès en 431 matchs et une moyenne 1,51 point par match. Des statistiques semblables qui démontrent que Jocelyn Gourvennec n'a rien à envier au nouvel entraîneur de l'OGC Nice. D'autant qu'en termes de palmarès, les deux techniciens se valent (une Coupe de la Ligue pour Galtier avant son passage à Lille, une Coupe de France pour Gourvennec). Si Galtier a réussi à redresser la barre du LOSC, pourquoi Gourvennec n'arriverait-t-il pas à la maintenir à flot, surtout avec un effectif plus costaud qu'à Bordeaux et Guingamp entre les mains ?