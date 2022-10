Non Christophe Galtier, le foot n'est pas qu'un sport !

Christophe Galtier a taclé sans ménagement une presse qui selon lui ne lui parlerait pas assez " foot ", comprenez du jeu et du terrain. Sa réaction épidermique, ou calculée au même titre que la sortie sur les chars à voile, frappée au sceau d'un contexte extrêmement tendu autour du PSG, reste parfaitement audible. Surtout que l'entraîneur se retrouve un peu seul à tenir le front médiatique au milieu de la tempête. Toutefois il faudrait quand même lui rappeler que le football s'avère bien davantage qu'un sport et que d'une certaine façon ce statut hors normes, dont il profite à titre personnel, y compris financièrement, a forcément son revers de la médaille.

Un sport à part

Les propos de Christophe Galtier, en conférence de presse pré-classique, ont alimenté en débats (avec ou sans fonds) les plateaux télés et les réseaux sociaux. Certains ont apporté un soutien empathique au coach parisien au nom de la primauté du jeu, d'autres, surtout chez les confrères et consœurs journalistes, défendaient d'abord la liberté de poser la question de son choix. Ce dernier point n'est pas négligeable, quand on connaît la difficulté et les contraintes que suppose par exemple la moindre interview d'un joueur. Naturellement en retour, au regard de la situation du PSG et des révélations, avec l'apothéose récente demise à jour par, on imagine facilement que Christophe Galtier préfère presque évoquer l'impuissance de l'attaque parisienne ou la fragilité de sa défense.Malgré tout, est-il possible que Christophe Galtier ait pu signer au PSG sans se douter de ce qui l'attendait ? Le passé du club qu'il a pu largement observer les saisons précédentes, lui était quelque peu familier. Il était aussi informé de son statut hors normes, et donc de l'attention qu'il monopolisait dans l'Hexagone. Il a du particulièrement mesurer le poids de travailler pour une enseigne appartenant à un État-Enteprise, ne serait-ce qu'en signant le chèque ou en regardant l'effectif qui venait tous les matins au Camps des loges. Peut-il croire que Kylian Mbappé ne possède pas un profil exceptionnel, qui dépasse le simple cadre du "partira, partira Lire la suite de l'article sur SoFoot.com