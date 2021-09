Non, ce Lille n'est pas le fantôme de l'an dernier

S'il n'est pas parvenu à triompher de Wolfsbourg (0-0) pour son entrée en Ligue des champions, le LOSC a prouvé le temps d'une soirée qu'il avait au moins les épaules pour ne pas faire tâche dans la compétition reine. Et qu'il était bien plus qu'une pâle copie de sa version championne de France de l'an dernier.

Un rendez-vous européen maîtrisé

Au coup de sifflet final de ce Lille-Wolfsburg, les applaudissements des supporters lillois résonnent comme ceux des succès dont on se souvient. Il n'y avait que la déception, sur certains visages, qui laissait comprendre que malgré l'ambiance de fête, le LOSC n'était pas sorti gagnant de sa soirée de gala. Sans surprise, dans l'intimité du vestiaire lillois, les réactions étaient semblables :narrait Jocelyn Gourvennec en conférence de presse.Contents d'eux aussi, certainement. Car même si Lille n'est pas parvenu à briser le mur allemand dans sa tanière, la performance collective des Dogues n'avait rien à voir à la bouillie entrevue au Moustoir face à Lorient quatre jours plus tôt. Un motif d'espoir pour Gourvennec et pour le peuple lillois.Face à Wolfsbourg, par séquence, on a revu des ingrédients du LOSC de l'an passé. Du jeu à trois, de l'intensité, une récupération haute et agressive coordonnée par l'étincelant Benjamin André. De la hargne, aussi, et surtout enfin de la vitesse notamment en deuxième période. Les statistiques en disent quelque chose : 54% de possession de balle en moyenne, 17 tirs à 2 (non cadrés pour les Allemands) et une mainmise sur le match qu'aucun voyant n'aurait pu prédire à quelques heures du kick-off.En pressant haut d'abord de façon à éteindre le métronome allemand Maximilian Arnold, avant de piquer en contre afin de pousser à la faute le lent John Brooks qui finira par être exclu, l'équipe de Jocelyn Gourvennec a maîtrisé son sujet de bout en bout. De quoi renforcer les regrets au coup de sifflet final :