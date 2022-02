Nominations aux Oscars: cinq choses à retenir

La cérémonie des Oscars est prévue le 27 mars prochain à Los Angeles ( AFP / Valerie MACON )

Les nominations pour les Oscars ont été dévoilées mardi à l'aube à Los Angeles, avec leur traditionnel lot de surprises, de records et de laissés-pour-compte. Voici cinq choses à retenir pour cette 94e édition:

- Couples -

Certains foyers ont plus de chances que d'autres d'avoir un jour un Oscar au-dessus de la cheminée du salon, comme ces couples d'artistes célèbres qui réussissent l'exploit d'obtenir chacun de leur côté une nomination.

Cette année, c'est le cas pour Javier Bardem et Penelope Cruz, en lice respectivement pour "Being the Ricardos" et "Madres Paralelas". C'est leur quatrième nomination chacun et ils ont tous deux déjà été primés une fois.

Penelope Cruz (à gauche) et Javier Bardem (à droite) le 9 mai 2018 au festival de Cannes en France ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Je suis très heureux pour ma nomination, mais elle n'aurait pas fait sens sans la sienne, parce que cela n'aurait pas été une célébration, et le fait que les deux soient arrivées en même temps semble magique", a commenté mardi Javier Bardem lors d'une conférence de presse à Madrid.

Kirsten Dunst et Jesse Plemons entrent aussi dans ce club fermé, en tant que seconds rôles cette fois, et sont à l'affiche du même film, "The Power of the Dog". C'est leur première nomination à tous les deux.

D'autres couples célèbres ont partagé cette joie par le passé: Lynn Fontanne et Alfred Lunt en 1932, Frank Sinatra et Ava Gardner en 1954, Richard Burton et Elizabeth Taylor en 1967, et Greta Gerwig et Noah Baumbach en 2020.

- Records chez les réalisateurs -

Steven Spielberg à l'avant-première du film "West Side Story" à Los Angeles, le 7 décembre 2021 ( AFP / VALERIE MACON )

Le maître Steven Spielberg est une fois de plus entré dans la légende mardi: il est devenu avec son remake de "West Side Story" le producteur ayant le plus de nominations à son actif dans la catégorie du meilleur long-métrage, onze au total.

Par la même occasion, il a décroché sa huitième nomination en tant que réalisateur, à égalité avec Billy Wilder et à seulement un point du record de Martin Scorsese et de William Wyler.

La Néo-Zélandaise Jane Campion est quant à elle devenue avec "The Power of the Dog" la première femme à recevoir deux nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, 28 ans après "La Leçon de piano".

Record encore pour Kenneth Branagh, premier artiste de l'histoire des Oscars à avoir été sélectionné dans sept catégories différentes au cours de sa carrière, grâce à ses nominations mardi pour le meilleur scénario original et le meilleur long-métrage. Il n'a encore jamais été primé par l'Académie des Oscars.

- Première pour Beyoncé et Billie Eilish -

La reine de la pop Beyoncé ("La Méthode Williams") et la jeune prodige Billie Eilish ("Mourir peut attendre") ont toutes deux obtenu mardi leur première nomination aux Oscars, dans la catégorie de la meilleure chanson originale.

La chanteuse Billie Eilish à Los Angeles le 4 décembre 2021 ( AFP / VALERIE MACON )

Elles y côtoient le vétéran du rock Van Morrison ("Belfast") ainsi que l'auteure-compositrice Diane Warren, dont c'est la treizième nomination mais qui n'est jamais parvenue à s'imposer.

La partie sera serrée encore cette année en la présence de Lin-Manuel Miranda, en lice avec son titre hispanophone "Dos Oruguitas" écrit pour le dessin animé Disney "Encanto, la fantastique famille Madrigal". Miranda tient à portée de main le grand chelem convoité par tous les artistes américains, le fameux EGOT (Emmy Award pour la télévision, Grammy Award pour la musique, Oscar pour le cinéma et Tony pour le théâtre).

- Triplé pour "Flee" -

"Flee", film d'animation danois racontant l'histoire vraie de la fuite périlleuse d'un jeune réfugié afghan homosexuel vers l'Europe, est entré dans l'histoire des Oscars en étant sélectionné dans trois catégories d'oeuvres distinctes: meilleur film international, meilleur film d'animation et meilleur documentaire.

"Flee" utilise des dessins pour raconter l'histoire d'un ami d'enfance du réalisateur, Jonas Poher Rasmussen, tout en préservant son anonymat.

"De cette manière, il peut partager son histoire et quand même rencontrer des gens sans souffrir d'idées préconçues. Ces gens ne connaîtront pas ses secrets les plus intimes, ses traumatismes", explique l'auteur.

- Camouflet pour Gaga ? -

L'absence d'une actrice populaire des nominations aux Oscars ne passe jamais inaperçue mais celle de Lady Gaga a été vécue comme l'insulte suprême par ses fans les plus inconditionnels.

La diva pop passée au cinéma est réputée s'être consacrée corps et âme à son rôle dans "House of Gucci", où elle interprète l'épouse d'un riche héritier du monde de la mode italien.

La chanteuse et actrice Lady Gaga à Milan le 13 novembre 2021 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

"Gaga a vraiment écrit une biographie de 80 pages sur Patrizia, a été hantée par un essaim de mouches possédées, a étudié les animaux, engagé une infirmière psychiatrique et parlé avec l'accent italien pendant neuf mois, tout ça pour être snobée par les Oscars", s'indigne un admirateur sur Twitter.

D'autres, plus moqueurs, ont remis en question la finesse de l'interprétation de la star dans ce film et tourné en dérision l'énergie débordante qu'elle a déployée en interviews dans le cadre de sa campagne pour les Oscars.

"Si Gaga est snobée ça veut dire qu'elle va peut-être s'en tenir à la musique", s'est réjoui un autre.