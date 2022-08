Nolan Roux : "Je ne joue pas au foot pour être reconnu dans la rue"

À 34 ans, Nolan Roux débute vendredi soir, à Gaston-Petit, la quinzième saison professionnelle d'une carrière qui a explosé à Brest, dont la suite durait pu s'écrire à Schalke aux côtés de Raúl, mais qui l'a finalement vu voyager de Lille à Châteauroux en passant par Saint-Étienne, Metz, Guingamp ou encore Nîmes. Il était temps de se poser avec l'une des gâchettes de la dernière décennie et un homme qui a toujours eu un regard ciselé sur un milieu qu'il a toujours su regarder avec beaucoup de recul. Entretien XXL.

"À travers mes yeux de gamin, footballeur n'était pas un métier. Quand mon père était pro, je pensais qu'il avait un boulot à côté. Je savais qu'il jouait parce que j'allais le voir jouer le samedi, mais pour moi, la semaine, il faisait autre chose. Je ne réalisais pas trop..."

Le plaisir d'être sur un terrain. Avec l'âge, on peut devenir un peu plus exigeant, mais notre premier plaisir reste le même : jouer chaque minute, de chaque match, chaque week-end. Maintenant, plus on avance, plus on découvre aussi une autre forme de plaisir, comme celui de glisser deux ou trois mots aux jeunes pendant un match ou à la mi-temps, d'être heureux lorsqu'ils appliquent tes conseils et que ça fonctionne pour eux. C'est généralement des petits trucs qu'on m'a donnés il y a quinze ou vingt ans, qui m'ont servi et que je suis content de partager. Je suis pro depuis maintenant quatorze ans, donc quand je vois un jeune attaquant rentrer aux vestiaires avec la tête baissée parce qu'il a raté sa première mi-temps, je sais ce qu'il ressent.Non, j'ai toujours la même envie. Ce qui change, c'est que certains matins, tu te lèves en ayant un peu plus mal au dos, que tu découvres parfois de nouvelles douleursL'environnement a aussi évolué. Une préparation en 2022 n'a, par exemple, rien à voir avec une préparation de 2008 ou de 2012. Avant, on partait tous à sept heures du matin, à la même allure, pour 45 minutes, et celui qui était dernier faisait le double. Aujourd'hui, c'est plus spécialisé en fonction de ton poste, de ton cardio, du résultat de tes tests. On a un GPS sur le dos, les charges de travail sont calculées... J'ai vu ça évoluer progressivement et je connais davantage mon corps. Je sais les charges que je peux faire en début, en milieu et en fin de semaine pour être au top le jour du match. Pour l'instant, je peux encore avancer, donc tant mieux.