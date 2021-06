Noël Le Graët : "Je viens d'embaucher un Diallo"

Avant de décoller en début d'après-midi pour Munich afin d'assister au premier match de l'Euro 2020 de l'équipe de France, ce soir face à l'Allemagne (21h), Noël Le Graët a passé la matinée au siège de la Fédération Française de Football. Le président de la FFF nous a accordé un entretien qui aurait pu bien se passer, mais qui a tourné au vinaigre.

Stressé, je ne dirais pas ça, si je suis stressé, je stresse les autres. Non, j'ai confiance, mais effectivement lorsqu'on bavarde avec des amis, on a l'impression que c'est un match gagné d'avance. Or je rappellerai quand même que l'Allemagne, ça a toujours été difficile, et que l'excès de confiance peut nuire. Bon, ceci dit, aujourd'hui on a une équipe tellement technique, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs français ou d'Europe, on a peut-être un petit avantage au niveau technique. Mais c'est l'Allemagne.À l'époque, quand ça a été annoncé, j'avais trouvé ça très bien. Il y a tellement de pays qui ne peuvent pas l'organiser tout seuls. Aujourd'hui, je regrette qu'on n'ait pas un match, mais bon, je crois que ça a été décidé par Michel Platini depuis longtemps et à l'époque, on était tout à fait d'accord, il était venu discuter ici.Vous savez, depuis que je suis ici, tous les présidents sont venus, j'ai passé quelques années... Chirac aimait bien venir, François Hollande adorait... Alors Sarko, je ne vous dis pas ! Et puis le président de la République actuelle, il est très heureux de passer aussi. J'ai l'impression que c'est aussi une détente pour eux, parce qu'il y a tellement de difficultés en dehors du foot, donc une journée ou une demi-journée à Clairefontaine... Nous, c'est agréable, parce qu'il est d'abord courtois, ce qui est bien sûr la moindre des choses, et il se met aussi à la place des joueurs, ses mots ne sont pas du tout politiques, plutôt