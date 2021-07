Noël Le Graët au pays des somnambules

Notre football ressemble à ces gens qui sortent de leur lit en pleine nuit, écrivent des mails insensés, se mettent à faire la cuisine, parfois même à commettre le pire, le tout sans s'en rendre compte. Bienvenue au pays des somnambules.

"C'est factuel"

Comment résister au présent ? La question est délicate. Certains s'y plongent et y succombent sans retenue. Ceux-ci auront la mode pour eux mais dureront ce qu'ont duré les Tamagoshi, les crop-tops ou les bananes en bandoulière. Les autres, plus prudents, s'y soustraient au nom d'une drôle de conception de l'éternité. Dans le confort de leurs sempiternelles robes de chambre, ils regardent le monde changer d'un air goguenard évitant soigneusement de tomber dans les pièges de l'actuel. Sans aucun doute Nöel Le Graët est un inactuel. La preuve, il hausse les épaules quand on lui pose une mauvaise question ou tape dans le dos de l'employé du mois pour lui souhaiter bon vent. L'esprit "PME de province" est une valeur française à préserver. En tout cas si l'on en croit l'interview (lunaire) donnée auet publiée vendredi.Le seigneur de Guingamp y raconte son entrevue avec Deschamps, le capitaine par qui le naufrage est arrivé contre la Suisse : "" On aurait pourtant juré le contraire. En tout cas, si l'on en croit une certaine conception de la responsabilité professionnelle. Mais non, pour le président de la FFF, l'essentiel était ailleurs : """ Et non, il n'y a pas eu de débat. Heureusement d'ailleurs. C'était le meilleur moyen d'être sûr de tomber d'accord.Pourtant il y en aurait eu des choses à dire sur la gestion de ce match. On peut bien se moquer de l'incroyable enchaînement de mauvaises décisions lors de ce huitième de finale. Mais enfin, elles existent bien. "", comme dirait DD. Attention, inventaire non-exhaustif : l'avant-match jetant le trouble sur la sélection des latéraux (pourquoi avoir sélectionné Dubois pour finalement ne pas le faire jouer dans le système auquel il était pourtant habitué ?); le choix du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com