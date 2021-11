Nkunku, les mots bleus

Une nouvelle fois excellent face au PSG, Christopher Nkunku continue de porter l'attaque du RB Leipzig avec cinq buts inscrits en Ligue des champions. Le genre de prestation qui peut lui permettre de rêver entendre son nom dans la bouche de Didier Deschamps, ce jeudi après-midi au siège de la FFF.

Deutsche Qualität

" Christopher Nkunku ne se cachait pas voilà désormais deux ans au moment de justifier son choix de quitter le PSG de Thomas Tuchel pour partir prendre son envol sous les couleurs du RB Leipzig. Un choix qui avait beaucoup fait parler de la part du titi parisien, installé progressivement dans la rotation au milieu de terrain porte d'Auteuil. En Allemagne, le natif de Lagny-sur-Marne continue de franchir les paliers, comme il l'a une nouvelle fois démontré ce mercredi soir face à son club formateur.Cinq minutes de jeu à peine et l'attaquant de 23 ans se projette parfaitement dans la surface pour venir couper le centre parfait d'André Silva pour plonger d'entrée le PSG dans la tourmente. Muet au Parc des Princes il y a deux semaines (son seul match sans marquer dans cette phase de poules de Ligue des champions), Nkunku vient apporter une nouvelle démonstration au théorème de l'ancien rouge et bleu qui marque contre Paris. Pas de quoi rassasier un garçon de plus en plus gourmand au fil des mois et qui transperce à nouveau une défense bien trop tendre quelques minutes plus tard, avant de frapper au-dessus. Avec quatre tentatives, le bonhomme s'affirme plus que jamais comme le leader offensif des siens, jusqu'à obtenir la faute de Presnel Kimpembe et le penalty de l'égalisation dans les arrêts de jeu alors que ses partenaires avaient un à un manqué l'opportunité de tromper Donnarumma une deuxième fois.L'illustration parfaite du poids pris par Nkunku dans l'est de l'Allemagne, lui qui pèse désormais cinq pions en quatre représentations sur la scène européenne, dans la foulée de son incroyable triplé contre Manchester City d'entrée. "