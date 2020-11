Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Nitto ATP Finals 2020 : Medvedev facile avant d'affronter Nadal Reuters • 20/11/2020 à 22:49 Temps de lecture: 1 min







Nitto ATP Finals 2020 : Medvedev facile avant d'affronter Nadal par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le match des extrêmes opposé ce soir Daniil Medvedev, 4e joueur mondial, à Diego Schwartzman 9e mondial. Extrême car le Russe restait sur deux succès en deux sets alors que l'Argentin avait perdu ses deux premières rencontres. Des extrêmes aussi par la taille car le mètre 98 de Medvedev s'est reposé sur un service ultra efficace (35/40 sur la première balle) pour mettre à mal le petit gabarit sud-américain (1m68). Breaké dans le premier puis dans le second set, Schwartzman n'a jamais réussi à faire tomber son adversaire dans le piège de longs échanges alors que celui-ci devait s'économiser au mieux en vue de son affrontement demain contre Nadal. Au final, Medvedev a expédié cette rencontre en 1H13 sans lâcher trop d'énergie pour rester à 100% de victoires contre l'Argentin en cinq rencontres. Demain, le duel Thiem/Djokovic ouvrira le bal à 15 heures avant l'opposition entre Nadal et Medvedev à 21 heures.