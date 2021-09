Niort coule le PFC, Dunkerque se réchauffe

À 11 contre 9, la lanterne rouge Nancy n'a pas réussi à venir à bout d'Amiens (1-1). Le match s'est terminé dans une atmosphère pour le moins tendue, tout comme à Pau, où Dunkerque est allé chercher son premier succès de la saison (1-2). Tout va bien en revanche pour Niort, qui a laminé le Paris FC (4-1), et pour Le Havre, qui intègre le top 5 avec sa victoire à Nimes (0-1).

Sochaux 0-0 AJ Auxerre

Nîmes 0-1 Le Havre

Un choc bien chic mais un score nul. Donovan Léon a sauvé la maison face à Tony Mauricio (3) et Aldo Kalulu (28), permettant à Auxerre d'aligner un quatrième match sans encaisser de but. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont de leur côté failli trouver la faille par Gauthier Hein (27) et Mathias Autret (83), qui ont tous les deux touché du bois. Les deux équipes gagnent une place en attendant le match de l'AC Ajaccio, le FCSM étant deuxième et l'AJA troisième.La puissance du club du Havre. Le HAC est cinquième de Ligue 2 ce vendredi soir suite à son succès aux Costières. De la tête sur un corner de Quentin Cornette (64), Jamal Thiaré a offert trois points précieux aux Normands, désormais invaincus depuis sept journées. Le NO n'est plus invaincu chez lui et descend au neuvième rang.