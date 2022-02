Nîmes : les larmes des Crocos

Retombé en Ligue 2 après trois saisons dans l'élite, le Nîmes Olympique vogue en eaux troubles depuis un moment maintenant. Ses résultats ne sont pas infamants, loin de là. Mais autour du terrain, l'ambiance est pesante, voire électrique. Au centre des critiques se trouve Rani Assaf, le président gardois, qui a secoué le microcosme local en ne renouvelant pas l'agrément du centre de formation et s'est attiré les foudres des groupes de supporters, remontés contre ses décisions et sa communication. Les tentatives de réconciliation sont jusque-là restées vaines, et les Costières, elles, sont presque désertes. Plongée, avec masque et tuba, dans la mare aux Crocos.

"Je suis peut-être un peu chauvin en disant cela, mais c'est l'un des meilleurs publics de France. Donc ça me fait mal de voir aussi peu de personnes au stade." Bernard Blaquart

Petit voyage vers le futur. En 2026, si tout va bien d'ici là, le nouveau stade des Costières (ou stade Nemausus) sera sorti de terre. Il contiendra 15 100 places, ses tribunes seront couvertes, aura une terrasse panoramique et même des chambres d'hôtel donnant vue sur la pelouse. Cerise sur le gâteau : cet écrin, ainsi que l'écoquartier qui sera construit à ses côtés, appartiendra au Nîmes Olympique. Évoqué depuis 2017, cet ambitieux complexe immobilier a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers mois, entre sa présentation à la presse en septembre et un vote du conseil municipal, qui l'a déclaré "d'utilité générale" le 18 décembre., expose Rani Assaf, à la tête du NO depuis 2016 et à l'origine de ce projet.Retour en 2022. Quelques heures après l'entretien qu'il nous a accordé en visioconférence, le président nîmois a assisté au succès des siens face à Valenciennes (2-1) aux Costières. L'enceinte actuelle est vétuste, ouverte aux quatre vents, et sa peinture est défraîchie par endroits. Surtout, l'enceinte sonne creux, et cela depuis le début de la saison. Ils étaient environ 1400 en tribunes contre le VAFC, et l'affluence a parfois été bien inférieure au millier de spectateurs. Étonnant, quand on sait que même au cours de ses années